وليد معاذ عن سبب قبول المسؤولية: ما حدث للأهلي استثنائي سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج وليد معاذ: يوم هبوط الأهلي من أسوأ أيام حياتي ريانة من الفضاء: السماء ما هي حد لطموحنا هي البداية فقط الخليج يعبر الوحدة برباعية ويُعزز فرص بقائه العناية الإلهية تنقذ طفلة أردنية تعرضت للاختناق داخل متجر مؤتمر الإعلام الوطني يختتم فعالياته بـ 10 جلسات وورش عمل التعاون يتجاوز الطائي بثنائية خالد بن سلمان عن رحلة الفضاء: المستحيل لم ولن يكون يومًا سعوديًّا دعوات الشفاء تُحيط خالد بن محمد
أعرب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وليد معاذ، عن سعادته بعودة الفريق الأول لكرة القدم لدوري روشن السعودي بعد موسم واحد من هبوطه لدوري يلو، مؤكدًا أنه تحمل المسؤولية في فترة صعبة.
وسأل الإعلامي تركي العجمة، وليد معاذ عن السبب الذي جعله يقبل مسؤولية إدارة النادي الأهلي في ظل الظروف الصعبة وانهيار فريق كرة القدم، ليرد قائلًا: “الإجابة لأنه النادي الأهلي.. هذ الإجابة البسيطة”.
وتابع: “النادي الأهلي قيمة وقامة وتاريخ، متأكد أنه سيكون في المحل الذي يستحقه من نجاح وإبداع، فعندما ينكسر هذا الاستثناء وليس القاعدة، فما حدث للأهلي استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وأضاف وليد معاذ: “ليس حدث يناسب أي محب للرياضة بشكل عام والأهلي بشكل خاص، وكنت أعلم أنه ظرف طارئ وسيمر، هي خطورة محسوبة، الصورة التي نراها الآن من نجاح للعمل الصحيح”.
وبشأن “شماتة” البعض في هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد وليد معاذ أنه شخصيًّا لم يلتفت لهذه الأمور، ولكن هذه الكرة وهذه طبيعتها.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد صدم جماهيره بعد معاناته في دوري المحترفين الموسم الماضي، ليهبط إلى الدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخه.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التألق بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم، ليخطف أولى بطاقات التأهل لدوري روشن السعودي في الموسم الجديد.