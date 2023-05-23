Icon

وليد معاذ عن سبب قبول المسؤولية: ما حدث للأهلي استثنائي Icon سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج Icon وليد معاذ: يوم هبوط الأهلي من أسوأ أيام حياتي Icon ريانة من الفضاء: السماء ما هي حد لطموحنا هي البداية فقط Icon الخليج يعبر الوحدة برباعية ويُعزز فرص بقائه Icon العناية الإلهية تنقذ طفلة أردنية تعرضت للاختناق داخل متجر Icon مؤتمر الإعلام الوطني يختتم فعالياته بـ 10 جلسات وورش عمل Icon التعاون يتجاوز الطائي بثنائية Icon خالد بن سلمان عن رحلة الفضاء: المستحيل لم ولن يكون يومًا سعوديًّا Icon دعوات الشفاء تُحيط خالد بن محمد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

وليد معاذ عن سبب قبول المسؤولية: ما حدث للأهلي استثنائي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
وليد معاذ عن سبب قبول المسؤولية: ما حدث للأهلي استثنائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وليد معاذ، عن سعادته بعودة الفريق الأول لكرة القدم لدوري روشن السعودي بعد موسم واحد من هبوطه لدوري يلو، مؤكدًا أنه تحمل المسؤولية في فترة صعبة.

وليد معاذ يؤكد صعوبة المسؤولية

وسأل الإعلامي تركي العجمة، وليد معاذ عن السبب الذي جعله يقبل مسؤولية إدارة النادي الأهلي في ظل الظروف الصعبة وانهيار فريق كرة القدم، ليرد قائلًا: “الإجابة لأنه النادي الأهلي.. هذ الإجابة البسيطة”.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية لطرفي الأزمة السودانية: الدم السوداني غالٍ

وزير الخارجية لطرفي الأزمة السودانية: الدم السوداني غالٍ

السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا

السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا

وليد معاذ
رئيس الأهلي

وتابع: “النادي الأهلي قيمة وقامة وتاريخ، متأكد أنه سيكون في المحل الذي يستحقه من نجاح وإبداع، فعندما ينكسر هذا الاستثناء وليس القاعدة، فما حدث للأهلي استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

قد يهمّك أيضاً
القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان

القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان

%60 من متعاطي المخدرات أقل من 19 عامًا

%60 من متعاطي المخدرات أقل من 19 عامًا

وأضاف وليد معاذ: “ليس حدث يناسب أي محب للرياضة بشكل عام والأهلي بشكل خاص، وكنت أعلم أنه ظرف طارئ وسيمر، هي خطورة محسوبة، الصورة التي نراها الآن من نجاح للعمل الصحيح”.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الشماتة لهبوط الأهلي

وبشأن “شماتة” البعض في هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد وليد معاذ أنه شخصيًّا لم يلتفت لهذه الأمور، ولكن هذه الكرة وهذه طبيعتها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد صدم جماهيره بعد معاناته في دوري المحترفين الموسم الماضي، ليهبط إلى الدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التألق بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم، ليخطف أولى بطاقات التأهل لدوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

الأهلي في دوري يلو
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار