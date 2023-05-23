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بعد المنع من تسجيل اللاعبين

وليد معاذ: نحتاج 120 مليونًا لإنهاء كافة قضايا الأهلي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
وليد معاذ: نحتاج 120 مليونًا لإنهاء كافة قضايا الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وليد معاذ، سبب عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سبب أزمة الأهلي المالية

وقال: “يوجد مشكلة في التدفقات النقدية في كل الأندية السعودية، والنادي الأهلي ليس الوحيد الذي يتعرض للعقوبات بسبب الوضع المالي، هذا ليس بسبب الإدارة الحالية أو السابقة أو التي تسبقها، الوسط كله لديه مشاكل، فالأهلي ليس استثناء”.

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وتابع وليد معاذ خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “عدم وجود الكفاءة المالية التي أتمناها كنادي أهلي، أكيد ساهمت في عدم حل المشاكل، لو المالية كانت في وضع أفضل مما تعاملت معه، كان الوضع تغير”.

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وليد معاذ
رئيس الأهلي

وليد معاذ يكشف منع التسجيل

وتحدث وليد معاذ عن القضايا، قائلًا: “عدد القضايا كبير في النادي الأهلي، أتحفظ في ذكر الرقم، من أول يوم أتعامل مع هذه القضايا وأحاول أحلها سواء محلي أو دولي، قد يتعاون معك أحد وقد لا يتعاون، هذا قراره”.

وليد معاذ
رئيس الأهلي

وواصل حديثه قائلًا: “قرار منع التسجيل قرار غير نهائي، ولو عندي مشكلة لا أستطيع حلها سأستقيل ثاني يوم، ومشكلة التسجيل سوف تُحل”.

وأضاف رئيس النادي الأهلي قائلًا: “نحتاج إلى أكثر من 120 مليونًا لإنهاء كافة قضايا الأهلي المحلية والدولية”.

رئيس النادي الأهلي وليد معاذ
رئيس الأهلي

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