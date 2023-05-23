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خشيت أن أكلم والدي يومها

وليد معاذ: يوم هبوط الأهلي من أسوأ أيام حياتي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
وليد معاذ: يوم هبوط الأهلي من أسوأ أيام حياتي
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وليد معاذ: إن يوم هبوط النادي من أسوأ أيام حياتي.

يوم استثنائي

وأضاف وليد معاذ في تصريحات لبرنامج كورة روتانا المذاع على قناة روتانا خليجية، خشيت أن أكلم والدي يومها، ثم تواصلت مع شقيقي من أجل الاطمئنان عليه.

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وأشار رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أن وقع خبر الهبوط كان ثقيلًا على نفوس الأهلاويين؛ لأنه استثناء وليس صحيحًا ولا منطقيًّا.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد صدم جماهيره بعد معاناته في دوري المحترفين الموسم الماضي، ليهبط إلى الدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التألق بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم، ليخطف أولى بطاقات التأهل لدوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

 

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