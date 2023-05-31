ولي العهد الأردني يرقص الدحة رفقة زملائه بمناسبة زفافه

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انتشر مقطع فيديو متداول لمشاركة رفاق ولي العهد الأردني الأمير الحسين، في القوات المسلحة الفرحة بمناسبة حفل زفافه على رجوة آل سيف.
وبحسب الفيديو المتداول، قام الأمير ورفاقه بتأدية الدحة بوصفها تراثًا أردنيًا متبعًا في سهرات الأعراس.
وفي وقت سابق، وصل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، إلى مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي الأردني، حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين.
وأهدى الملك عبدالله الثاني، نجله الحسين ولي العهد، “السيف الهاشمي”، ونقشت على السيف الآية القرآنية الكريمة: “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ“.
رفاق سمو ولي العهد في القوات المسلحة يشاركونه الفرحة بمناسبة حفل زفافه#نفرح_بالحسين #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/cwxRQLUOwE
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) May 31, 2023