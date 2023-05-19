Icon

ولي العهد: نأمل أن تكون لغة الحوار أساس وحدة السودان Icon ChatGPT يتوسع رسميًا إلى الهواتف الذكية Icon أرقام مميزة لـ كاكو في دوري روشن Icon رئيس أوكرانيا يوجه الشكر لولي العهد لاستضافته بقمة جدة Icon الداخلية لـ المواطنين: كونوا بالمرصاد لمهربي المخدرات Icon السيتي يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي Icon ولي العهد للمشاركين في قمة جدة: أشقاؤكم في المملكة يكرسون جهودهم لدعم القضايا العربية Icon ولي العهد: نأمل أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها Icon الجزائر تثمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية Icon ولي العهد: لن نسمح بتحول منطقتنا إلى ساحة للصراعات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مؤكدًا للجميع العزم على المضي قدمًا في تحقيق السلام

ولي العهد: لن نسمح بتحول منطقتنا إلى ساحة للصراعات

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
ولي العهد: لن نسمح بتحول منطقتنا إلى ساحة للصراعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يجب طي صفحة الخلافات العربية، مؤكدًا للجميع عزم المنطقة العربية على المضي قدمًا في تحقيق السلام.

وقال ولي العهد في كلمته في افتتاح القمة العربية في جدة اليوم: “لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات”، وأضاف: “نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام”.

قد يهمّك أيضاً
وزير الإعلام يزور واحة الإعلام المخصصة للقمة العربية بجدة

وزير الإعلام يزور واحة الإعلام المخصصة للقمة العربية بجدة

سبب غياب سعيد المولد عن مباراة الشباب

سبب غياب سعيد المولد عن مباراة الشباب

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية، معبرًا عن أمله في أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها.

قد يهمّك أيضاً
مروجو الحشيش والإمفيتامين والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

مروجو الحشيش والإمفيتامين والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

وفي مستهل كلمته قال ولي العهد: نشكر رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على جهوده المبذولة خلال ترؤس بلاده للدورة السابقة، ونشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجميع العاملين فيها، على ما يبذلونه من جهود لخدمة العمل العربي المشترك.

وتابع : نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية.

وقال سموه : مما يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا.

وتابع أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية
العالم

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك...

العالم
وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة
السعودية اليوم

وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول...

السعودية اليوم
السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين
السعودية اليوم

السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

السعودية اليوم
حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

السعودية اليوم
أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض
أخبار رئيسية

أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض

أخبار رئيسية
فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من...

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في...

السعودية اليوم
حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع الأمن البريطاني
العالم

حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع...

العالم