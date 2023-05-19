ولي العهد: لن نسمح بتحول منطقتنا إلى ساحة للصراعات

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يجب طي صفحة الخلافات العربية، مؤكدًا للجميع عزم المنطقة العربية على المضي قدمًا في تحقيق السلام.

وقال ولي العهد في كلمته في افتتاح القمة العربية في جدة اليوم: “لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات”، وأضاف: “نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام”.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية، معبرًا عن أمله في أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها.

وفي مستهل كلمته قال ولي العهد: نشكر رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على جهوده المبذولة خلال ترؤس بلاده للدورة السابقة، ونشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجميع العاملين فيها، على ما يبذلونه من جهود لخدمة العمل العربي المشترك.

وتابع : نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية.

وقال سموه : مما يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا.

وتابع أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق