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ولي العهد: نأمل أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
ولي العهد: نأمل أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها
المواطن - فريق التحرير

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أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها، مؤكدًا أن العالم يعيش تحديات تستدعي توحيد الصف العربي.

وأضاف ولي العهد خلال انطلاق أعمال قمة جدة “نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام وتحقيق مصالح شعوبنا العربية”، مثمنًا الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية.

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وقال سموه : مما يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا.

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تحقيق السلام

وتابع : نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية.

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