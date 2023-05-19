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ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد سمو ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية – الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

من جهته نوه فخامة رئيس أوكرانيا بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان.

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