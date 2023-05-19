ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس تونس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية.
وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، والوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس التونسي.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يلتقي فخامة الرئيس التونسي.#قمة_جدة | #واس pic.twitter.com/a4Zlih9meD
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2023