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لدى وصولهم مقر انعقادها

ولي العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
ولي العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة جدة
المواطن - فريق التحرير

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها.

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوفد المغربي الأمير رشيد الحسن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الموريتاني والرئيس الجيبوتي، ورئيس المجلس الانتقالي الليبي، لدى وصولهم مقر انعقاد القمة العربية الـ 32 في جدة.

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