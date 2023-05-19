ولي العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها.

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوفد المغربي الأمير رشيد الحسن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الموريتاني والرئيس الجيبوتي، ورئيس المجلس الانتقالي الليبي، لدى وصولهم مقر انعقاد القمة العربية الـ 32 في جدة.

بث مباشر عبر #الإخبارية | #ولي_العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في مقر انعقاد القمة العربية#قمة_جدة https://t.co/p9cXGr5PS9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/W5bkhLBbPY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوفد المغربي الأمير رشيد الحسن لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/8rYq1bhjxe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

بث مباشر عبر #الإخبارية | #ولي_العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في مقر انعقاد القمة العربية#قمة_جدة https://t.co/p9cXGr5PS9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء العراقي لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/uWyPejWL0X — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/5e5YBFNyM4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل نائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/IO0zggqAOA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023