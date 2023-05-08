ولي العهد يستقبل نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الهندي الأطباء يحذرون من خدمة سناب شات الجديدة رئيس لجنة الحكام: بعض مسؤولي الهلال استمعوا لمحادثات غرفة VAR بلقاء الشباب ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي وصول 31 مواطنًا و1143 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة تغييرات متوقعة في تشكيلة الاتحاد لمواجهة أبها أردني يعالج نفسه من الاكتئاب مستعينًا بالقمامة الخارجية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في جدة تين هاغ يحسم مصير دي خيا مع مانشستر يونايتد وزراء الخارجية العرب يقررون تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية أزمة السودان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مساء يوم الأحد مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية السيد آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي السيدة أريانا بيرنجاوت.