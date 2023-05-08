Icon

ولي العهد يستقبل نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الهندي Icon الأطباء يحذرون من خدمة سناب شات الجديدة Icon رئيس لجنة الحكام: بعض مسؤولي الهلال استمعوا لمحادثات غرفة VAR بلقاء الشباب Icon ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي Icon وصول 31 مواطنًا و1143 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة Icon تغييرات متوقعة في تشكيلة الاتحاد لمواجهة أبها Icon أردني يعالج نفسه من الاكتئاب مستعينًا بالقمامة Icon الخارجية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في جدة Icon تين هاغ يحسم مصير دي خيا مع مانشستر يونايتد Icon وزراء الخارجية العرب يقررون تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية أزمة السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
استعرضا العلاقات الإستراتيجية والأوضاع الإقليمية

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مساء يوم الأحد مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية السيد آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي السيدة أريانا بيرنجاوت.

قد يهمّك أيضاً
الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها

الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها

41 مئوية متوسط درجة الحرارة العظمى بالرياض خلال مايو

41 مئوية متوسط درجة الحرارة العظمى بالرياض خلال مايو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة