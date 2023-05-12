ولي العهد يصل ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والوحدة.
فيديو | وصول #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لملعب الجوهرة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/RKFNpED56Eقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 12, 2023
ونشرت الإخبارية لقطات وصول ولي العهد إلى الملعب، مساء اليوم الجمعة، لتتويج الفريق الفائز باللقب.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في ملعب الجوهرة #الهلال_الوحدة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/WPndso0Wef
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 12, 2023
وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي