ولي العهد يصل ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والوحدة.

ونشرت الإخبارية لقطات وصول ولي العهد إلى الملعب، مساء اليوم الجمعة، لتتويج الفريق الفائز باللقب.

الهلال والوحدة

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي