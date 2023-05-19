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استعرضا علاقات التعاون بين البلدين

ولي العهد يلتقي رئيس الصومال

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيس الصومال
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

تعزيز التعاون

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد المولد، والوفد الرسمي للرئيس الصومالي.

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