ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك

توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – فريق الهلال بلقب كأس الملك بعد تغلبه على فريق الوحدة بركلات الترجيح، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

اللقب العاشر في كأس الملك

ومنح سمو ولي العهد، كل من فهد بن نافل رئيس الهلال، وعبدالله المعيوف قائد الفريق الكروي الأول، لقب الكأس ليفوز الأزرق باللقب العاشر في تاريخه في البطولة.

وبدأ فرسان مكة المباراة ضاغطين هجوميًّا بكل قوة، حيث أهدر فرسان مكة ما يقرب من 4 فرص تهديفية حقيقية لإحراز الهدف الأول، حتى نجح الفرنسي عبدالكريم يودا ومن تصويبة قوية، في إحراز الهدف الأول في شباك الهلال بالدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.