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بعد الفوز على الوحدة

ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – فريق الهلال بلقب كأس الملك بعد تغلبه على فريق الوحدة بركلات الترجيح، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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اللقب العاشر في كأس الملك

ومنح سمو ولي العهد، كل من فهد بن نافل رئيس الهلال، وعبدالله المعيوف قائد الفريق الكروي الأول، لقب الكأس ليفوز الأزرق باللقب العاشر في تاريخه في البطولة.

وبدأ فرسان مكة المباراة ضاغطين هجوميًّا بكل قوة، حيث أهدر فرسان مكة ما يقرب من 4 فرص تهديفية حقيقية لإحراز الهدف الأول، حتى نجح الفرنسي عبدالكريم يودا ومن تصويبة قوية، في إحراز الهدف الأول في شباك الهلال بالدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني من نهائي كأس الملك، حاول فرسان مكة على فترات إضافة الهدف الثاني، بينما هاجم الهلال بكل قوته لتسجيل هدف التعادل والذهاب بالمباراة إلى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس المغربي منير محمدي.

وسجل اللاعب علي البليهي هدف التعادل لـ الهلال في الدقيقة الـ73 لكن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ألغى الهدف.

ثم عاد البليهي وسجل هدف التعادل لـ الهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين، استمر التعادل بينهما ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لـ الهلال

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