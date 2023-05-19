ولي عهد الكويت يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

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وصل إلى جدة اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
فيديو | وصول ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/JEEJzuXfVdقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023