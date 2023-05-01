ياسر المسحل: أمامنا مرحلة صعبة ونعدكم بمضاعفة العمل

أعرب ياسر المسحل عن سعادته بتزكيته رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم لفترة ثانية، مؤكدًا مضاعفة عمل مجلس إدارة خلال الفترة القادمة.

تعليق ياسر المسحل

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تزكية ياسر المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لمدة 4 أعوام مقبلة، وذلك بعد الفترة الأولى الناجحة والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات.

وقال ياسر المسحل في أول تعليق بعد تزكيته: “شكراً لأعضاء الجمعية العمومية على تجديد الثقة، أمامنا مرحلة أصعب، ونعدكم بمضاعفة العمل كمجلس إدارة في السنوات الأربع المقبلة”.

وواصل المسحل حديثه، قائلًا: “اليوم أصبح للمرأة دور فاعل في التنمية بشكل عام، واختيار لمياء بنت بهيان بمنصب نائب رئيس الاتحاد لكونها من الكفاءات المميزة وشهادتي مجروحة فيها”.

إدارة اتحاد الكرة

وجاءت القائمة الانتخابية الأولية، كالتالي؛ المسحل رئيسًا، لمياء بن بهيان نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ خالد الثبيتي، خالد بن عبدالعزيز بن مقرن، علي بن محمد الشعيلان، معيض الشهري، نزيه نصر، تركي السلطان، عبدالعزيز العفالق، نعيم البكر وعبدالله حماد.