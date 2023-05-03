يحق لجهة العمل فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه الأمفيتامين

كشف المحامي د. حسين العنقري، أحقية جهة العمل في فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.

حق لجهة العمل

وقال العنقري، خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن ذلك حق لجهة العمل طالما ارتكب الموظف تلك الجريمة وصدر عليه حكم من المحكمة.

فيديو | المستشار في إدمان المخدرات د. سامي الحمود: التحاليل الطبية في الجهات الحكومية ترسل إلى المختبرات الرئيسية للكشف عن المادة المستخدمة من الموظف في حال ظهور نتائج إيجابية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/fRMkKY9En4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2023

تحليل دقيق

من جانبه، قال المستشار في إدمان المخدرات د. سامي الحمود: إن الجهات الحكومية التي تلزم موظفيها بإجراء تحليل تجري لهم تحليلًا تدقيقيًّا يتم إرساله إلى المختبرات الرئيسية؛ وذلك بهدف الكشف عن المادة التي استخدمها.

حملة بالمرصاد

يأتي ذلك في ضوء الجهود المتواصلة للمملكة في الحرب على المخدرات، وملاحقة مروجي المخدرات داخل المملكة ضمن حملة بالمرصاد.