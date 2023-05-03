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الموظف ارتكب الجريمة وصدر عليه حكم من المحكمة

يحق لجهة العمل فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه الأمفيتامين

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
يحق لجهة العمل فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه الأمفيتامين
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحامي د. حسين العنقري، أحقية جهة العمل في فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه مادة الأمفيتامين المخدر.

حق لجهة العمل

وقال العنقري، خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن ذلك حق لجهة العمل طالما ارتكب الموظف تلك الجريمة وصدر عليه حكم من المحكمة.

تحليل دقيق

من جانبه، قال المستشار في إدمان المخدرات د. سامي الحمود: إن الجهات الحكومية التي تلزم موظفيها بإجراء تحليل تجري لهم تحليلًا تدقيقيًّا يتم إرساله إلى المختبرات الرئيسية؛ وذلك بهدف الكشف عن المادة التي استخدمها.

حملة بالمرصاد

يأتي ذلك في ضوء الجهود المتواصلة للمملكة في الحرب على المخدرات، وملاحقة مروجي المخدرات داخل المملكة ضمن حملة بالمرصاد.

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