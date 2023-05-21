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تمكن من تسجيل أسرع توقيت في المرحلة التأهيلية

يزيد الراجحي بطلاً للنسخة الأولى من رالي تبوك – نيوم

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
يزيد الراجحي بطلاً للنسخة الأولى من رالي تبوك – نيوم
المواطن - فريق التحرير

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توُّج البطل العالمي العائد من الإصابة، السائق يزيد بن محمد الراجحي بطلاً لرالي تبوك – نيوم في نسخته الأولى والذي شكل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2023 بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الفترة ما بين 18 و20 من شهر مايو الجاري

وتمكن البطل السعودي، الراجحي من تسجيل أسرع الأوقات في المرحلتين اللتين تميزتا بمساراتها التقنية وبصعوبة الملاحة محققاً المركز الأول في الترتيب العام للسائقين لأعلى فئة الـ T1 + بزمن إجمالي قدره 3:18.42ساعة بعد اجتيازه مسافة 733.22كيلومتر على متن سيارة تويوتا هايلوكس وبتحضير من فريق أوفر درايف البلجيكي على المسارات التقنية التي تطلبت البراعة الفائقة في الملاحة.

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أسرع توقيت

ففي اليوم الأول، تمكن أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي من تسجيل أسرع توقيت في المرحلة التأهيلية (القسم الأول من المرحلة الأولى) مسجلاً 2 دقيقة و 42 ثانية بـمسافة 4 كيلومتراً ليتصدر بذلك قائمة المشاركين في فئة السيارات. بعدها اجتمع السائقون العشرة الأُوَّل في مقر الرالي لكي يتمكنوا من اختيار مراكزهم للانطلاق للمرحلة الأولى، واختار الراجحي المركز الرابع.

وأما في اليوم الثاني، فاز سفير رياضة المحركات، الراجحي بالمرحلة الأولى التي جرت مجرياتها في منطقة شقري الواقعة في تبوك مسجلاً زمناً قدره 1 ساعة و 58 دقيقة و57 ثانية بمسافة 205 كيلومتر خاضعة للسرعة على مسارات رملية و ترابية بين الجبال والوديان.

وأما في اليوم الثالث والأخير، واصل أيقونة المحركات السعودية فتح المسار أمام المشاركين في المرحلة الثانية والأخيرة من رالي تبوك-نيوم الذي كان أقصر من المرحلة السابقة محققاً فوزاً ساحقاً في مرحلته الأخيرة بجانب ملاحة تيمو غوتشالك من دون أي صعوبات او مشاكل.

انتصار ساحق للراجحي

وبهذا الانتصار الساحق واصل العالمي السعودي، يزيد الراجحي كتابة أسمه بأحرف من ذهب ليرفع رصيده في الفوز بعدد الألقاب على أرض الوطن وذلك بعد فوزه في كل من: رالي الرياض، رالي القصيم، رالي الشرقية، رالي جدة، رالي حائل، رالي العُلا، رالي عسير ورالي تبوك-نيوم الذي حل ضيفاً جديداً في روزنامة البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية هذا الموسم.

وقال الراجحي الذي فاز بالنسخة الاولى من رالي تبوك-نيوم: “أولاً أشكر كل أهالي تبوك على قدومهم للرالي وعلى حسن الاستقبال وحسن الترتيب، شكراً على الدعم الدائم والمستمر لهذه الرياضة، بصفتي وبالأصالة عن نفسي وعن زملائي أشكر رئيس الإتحاد، صاحب السمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل على تنظيم هذا الرالي المميز وأشكر الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات وشكرا جزيلا من القلب”.

وتاباع بالقول “بالطبع، كل شيء سار على ما يرام. لقد كان سباقًا رائعًا – المسارات كانت تقنية للغاية وهذا يتطلب منك الملاحة الماهرة سواء للملاح او السائق.

وأردف قائلًا: “بالتأكيد، نحن سعداء لأننا جئنا إلى هذا الرالي في منطقة جديدة بالرغم من اننا أتينا إليها في داكار وهي الآن في البطولة السعودية تويوتا وهذا جميل جدًا”.

وأضاف الراجحي بالقول: “أنا سعيد جدًا بعودتي إلى الراليات المحلية بعد أن غبت عن الجولة الأولى في حائل بسبب الإصابة التي منعتني من المشاركة، وياله من شعور بأن تفوز في جولة جديدة على الروزنامة.. فزنا في المرحلتين من هذه الجولة. والآن أتطلع قدما إلى باها إيطاليا وباها اراغون الإسباني”.

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