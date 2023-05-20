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يزيد الراجحي يُتوج بـ رالي تبوك

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
يزيد الراجحي يُتوج بـ رالي تبوك
المواطن - فريق التحرير

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تُوج السائق السعودي يزيد الراجحي ببطولة رالي ” تبوك، نيوم” في نسخته الأولى وذلك في بطولة السعودية تويوتا للراليات، التي اختُتمت منافساتها اليوم في شمال غرب المملكة.

إنجاز يزيد الراجحي

وكان الراجحي خاض سباق اليوم من المرحلة الثانية في سباق طوله 136 كيلو مترًا، حيث كان يتصدر قبلها الترتيب العام المؤقت بعد مرحلة الجمعة، وبفارق يصل إلى 28 دقيقة عن أقرب ملاحقيه، كما تمكن من توسيع ذلك مع انتهاء المرحلة الخاصة إلى 43 دقيقة.

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وغاب الراجحي عن منافسات الجولة الأولى في حائل بسبب تعرضه لإصابة خلال رحلة تزلج، حيث يستعد في الفترة المقبلة لخوض منافسات جولتي الرالي في القصيم وجدة حيث يتم تنظيمهما في وقت لاحق من العام.

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يزيد الراجحي - الرالي

وفي منافسات الدراجات النارية، فاز الإماراتي محمد البلوشي بالمركز الأول على حساب شقيقه سلطان البلوشي، كما احتل السائق السعودي مشعل الغنيم المركز الرابع، وذلك بعد تعرضه لحادث على متن دراجة بيتا لكنه نجح في استكمال السير في الرالي.

أما السائق صالح السيف، فنجح في تخطي السائقة دانية عقيل في صباح اليوم لينهي الرالي في المركز الثاني في الترتيب العام، أما السائقة السعودية مها الحملي فأنهت الرالي في المركز الثامن في الترتيب العام ضمن سباقات فئة تي 4 للسيارات الصحراوية الخفيفة.

يزيد الراجحي - الرالي

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