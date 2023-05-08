Icon

تحذيرات غامضة من روسيا لسكان منطقة زاباروجيا النووية Icon تنفيذ تجربة افتراضية للاستعداد المسبق لموسم حج 1444هـ Icon يمنيان ومواطن في قبض الأمن لترويجهم القات والمخدرات Icon فيصل بن فرحان وبوريل يبحثان مستجدات استضافة المباحثات السودانية بجدة Icon وظائف شاغرة في فروع الهيئة الملكية Icon السويد تلمح برغبتها في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي Icon وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية Icon 55 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC Icon وزارة العدل: مركز المصالحة يُصدر 200 ألف وثيقة صلح Icon ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضبط سلاح أبيض وأسلحة نارية وذخيرة حية

يمنيان ومواطن في قبض الأمن لترويجهم القات والمخدرات

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
يمنيان ومواطن في قبض الأمن لترويجهم القات والمخدرات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مروج الحشيش

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته سلاح ناري، وسلاح أبيض وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج

لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج

الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا

الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا

قد يهمّك أيضاً
كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي

كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي

إنقاذ مقيم من الغرق أثناء ممارسته السباحة في تبوك

إنقاذ مقيم من الغرق أثناء ممارسته السباحة في تبوك

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

السعودية اليوم
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
السعودية اليوم

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا...

السعودية اليوم
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
آخر الاخبار

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له...

آخر الاخبار
إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ...

أخبار أمنية
‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة
السعودية اليوم

‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من...

السعودية اليوم
وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو
العالم

وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

العالم
تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
السعودية اليوم

تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة...

السعودية اليوم