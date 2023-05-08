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كان مخبأ في مركبة يقودها

يمني في قبضة الأمن لتهريبه القات بجازان

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
يمني في قبضة الأمن لتهريبه القات بجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية، لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة أحد المسارحة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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