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مخبأة في مركبة يقودها

يمني في قبضة الأمن لتهريبه 10437 قرصًا ممنوعًا

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
يمني في قبضة الأمن لتهريبه 10437 قرصًا ممنوعًا
المواطن - واس

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الساحلي بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لتهريبه (10,437) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ،وإحالته إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وكان الأمن العام أكد أنه يمكن الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات عبر الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]،

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كما أهاب بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن هذه البلاغات تعالج بسرية تامة.

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