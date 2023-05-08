دبلوماسي سوداني: 55 مستشفى دمرت بسبب الاشتباكات أبها يسعى لتجنب رقم سلبي منذ 2009 يمني في قبضة الأمن لتهريبه 10437 قرصًا ممنوعًا لقطات لجريان السيول في الباحة انطلاق طائرتين إغاثيتين من المملكة إلى السودان غدًا تطوير حي الكدوة بمكة بعد إزالة البنايات العشوائية تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز نصف مليون ريال قرية الأنمي في السيتي ووك تجذب الزوار يمني في قبضة الأمن لتهريبه القات بجازان إطلاق تطبيق فعاليات السعودية بنسخته الثانية
قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الساحلي بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لتهريبه (10,437) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ،وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وكان الأمن العام أكد أنه يمكن الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات عبر الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]،
كما أهاب بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن هذه البلاغات تعالج بسرية تامة.