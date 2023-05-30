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بعد إغلاق خاصية الـ Stories يونيو القادم

يوتيوب تطلق بدائل فعالة للقصص القصيرة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
يوتيوب تطلق بدائل فعالة للقصص القصيرة
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم منصة اليوتيوب، إغلاق خاصية الـ Stories يونيو القادم 2023، وهي ميزة تسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع فيديو على المنصة لا تتعدى الدقيقة، وينتهي تاريخ نشرها تلقائيًّا بعد 7 أيام، وتم تدشينها للمرة الأولى عام 2018 بشكل يدعم صناع المحتوى لمشاركة أهم المقاطع المصورة مع المتابعين عبر الهاتف.

ظهور مزايا أخرى

وقالت منصة يوتيوب: إن تلك الخطوة جاءت لتتوافق مع المستجدات التي تطرأ على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع ظهور مزايا أخرى مثل البث المباشر، مقاطع القصص الطويلة، وفقًا لما ذكر في موقع dailymail.co.uk

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ونصحت منصة يوتيوب مستخدميها باستبدال تلك الميزة بـ YouTube Shorts كبديل فعال للقصص القصيرة، يمكنك خلاله التفاعل مع الجمهور وبدء محادثات والترويج للمحتوى الخاص بك، أو يمكنك أيضًا كصانع محتوى استخدام ميزة Community posts، والتي تتيح لك إنشاء منشور داخل حسابك الرسمي على منصة اليوتيوب.

متاحة أمام الملايين

ورغم أن يوتيوب أعلنت منذ فترة تقييد الوصول لميزة Community posts لبعض المستخدمين، إلا أنها عدلت أخيرًا عن القرار، لتصبح الميزة متاحة أمام الملايين.

أما عن آلية استخدام تلك الميزة فإن كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول لليوتيوب، ثم حدد خيار إنشاء مشاركة في الجزء العلوي من الصفحة، وداخل المربع الخاص بخيار إنشاء منشور قم بكتابة رسالة أو إضافة نص أو صورة أو مقطع فيديو أو استطلاع رأي للتواصل مع المتابعين بشكل فعال.

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