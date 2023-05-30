يوتيوب تطلق بدائل فعالة للقصص القصيرة

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق
تعتزم منصة اليوتيوب، إغلاق خاصية الـ Stories يونيو القادم 2023، وهي ميزة تسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع فيديو على المنصة لا تتعدى الدقيقة، وينتهي تاريخ نشرها تلقائيًّا بعد 7 أيام، وتم تدشينها للمرة الأولى عام 2018 بشكل يدعم صناع المحتوى لمشاركة أهم المقاطع المصورة مع المتابعين عبر الهاتف.
وقالت منصة يوتيوب: إن تلك الخطوة جاءت لتتوافق مع المستجدات التي تطرأ على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع ظهور مزايا أخرى مثل البث المباشر، مقاطع القصص الطويلة، وفقًا لما ذكر في موقع dailymail.co.uk
ونصحت منصة يوتيوب مستخدميها باستبدال تلك الميزة بـ YouTube Shorts كبديل فعال للقصص القصيرة، يمكنك خلاله التفاعل مع الجمهور وبدء محادثات والترويج للمحتوى الخاص بك، أو يمكنك أيضًا كصانع محتوى استخدام ميزة Community posts، والتي تتيح لك إنشاء منشور داخل حسابك الرسمي على منصة اليوتيوب.
ورغم أن يوتيوب أعلنت منذ فترة تقييد الوصول لميزة Community posts لبعض المستخدمين، إلا أنها عدلت أخيرًا عن القرار، لتصبح الميزة متاحة أمام الملايين.
أما عن آلية استخدام تلك الميزة فإن كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول لليوتيوب، ثم حدد خيار إنشاء مشاركة في الجزء العلوي من الصفحة، وداخل المربع الخاص بخيار إنشاء منشور قم بكتابة رسالة أو إضافة نص أو صورة أو مقطع فيديو أو استطلاع رأي للتواصل مع المتابعين بشكل فعال.