يوركشاير يأمل في جذب الاستثمارات السعودية بعد نجاح صفقة نيوكاسل

تمكن صندوق الاستثمارات العامة في صنع طفرة في نادي نيوكاسل البريطاني، حيث تطور الفريق الإنجليزي وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبعد نجاح هذه الصفقة، يأمل نادي يوركشاير للكريكت في جذب الاستثمارات السعودية.

اهتمام كبير

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن النادي يأمل في جذب استثمار 20 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) الأسبوع المقبل، وفي حين أنه لم تجر أي مناقشات بين يوركشاير والسعوديين إلا أن المصادر تقول إن صندوق الاستثمار العام لديه اهتمام كبير.

وتقول المصادر القريبة من المحادثات إن مجموعة استثمارية من الهند بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المملكة المتحدة من المرجح أن تضع اللمسات الأخيرة على صفقة من شأنها أن تجعل الرئيس السابق للنادي كولن جريفز يسدد ديونه البالغة 15 مليون جنيه إسترليني.

ويؤكد المطلعون على عدم وجود محادثات مباشرة مع السعودية، لكن الوسطاء الذين لهم صلات بصندوق الاستثمار العام يقولون إن هناك اهتمامًا كبيرًا، وبينما تجري يوركشاير محادثات متقدمة مع مجموعات أخرى إلا إن الصندوق مستعد وراغب في الاتفاق على صفقة سريعة.

ومن شأن الاستثمار الجديد أن يخفف بشكل كبير الضغط على النظام الذي يعاني من ضائقة مالية، والذي يعتمد بشكل كبير على المباريات الدولية في هيدنغلي لإبقاء النادي واقفًا على قدميه.

على الرغم من عدم إجراء مناقشات مباشرة مع السعودية، فقد أجرى صانعو الصفقات عشرات المناقشات مع داعمين محتملين في جميع أنحاء الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وآسيا في الأسابيع الأخيرة.

استثمارات أخرى

يُذكر أنه في حالة وجود اهتمام سعودي بالنادي فإن الأمر لن يكون مثيرًا للدهشة، حيث تنفق السعودية مبالغ سخية على الاستثمارات الرياضية مثل صفقة نيوكاسل يونايتد وسباقات الفورمولا 1 ومباريات بطولة العالم للملاكمة وجولة الجولف LIV.