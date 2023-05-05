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يجمع بين فريقي أوراوا والهلال

يوكي آبي يُقدم كأس دوري أبطال آسيا قبل إياب النهائي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
يوكي آبي يُقدم كأس دوري أبطال آسيا قبل إياب النهائي
المواطن - فريق التحرير

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اختارت إدارة نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، قائد الفريق السابق، يوكي آبي لحمل كأس دوري أبطال آسيا، قبل المباراة النهائية.

يوكي آبي يُقدم الكأس

ومن المقرر أن تُقام مباراة أوراوا والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

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نجم أوراوا السابق يوكي آبي
يوكي آبي – المصدر afc

ولفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن المباراة النهائية ستشهد لحظة مميزة لجماهير أوراوا، حيث سيدخل يوكي آبي حاملًا كأس البطولة وتقديمه قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.

وتابع الآسيوي: “يأتي تقديم آبي لكأس دوري أبطال آسيا تكريماً للمساهمات التي قدمها لنادي أوراوا، وتعبيراً عن التاريخ الكبير للنادي الياباني وطموحاته بتحقيق المزيد من النجاحات، حيث فاز أوراوا باللقب عامي 2007 و2017 وحصل على الوصافة عام 2019″.

نجم أوراوا السابق يوكي آبي في دوري أبطال آسيا
يوكي آبي يرفع الكأس – المصدر afc

الفريقان يسعيان للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يسعى الفريق الياباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز غدًا.

الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال وأوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

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