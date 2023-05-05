يوكي آبي يُقدم كأس دوري أبطال آسيا قبل إياب النهائي

اختارت إدارة نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، قائد الفريق السابق، يوكي آبي لحمل كأس دوري أبطال آسيا، قبل المباراة النهائية.

يوكي آبي يُقدم الكأس

ومن المقرر أن تُقام مباراة أوراوا والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

ولفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن المباراة النهائية ستشهد لحظة مميزة لجماهير أوراوا، حيث سيدخل يوكي آبي حاملًا كأس البطولة وتقديمه قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.

وتابع الآسيوي: “يأتي تقديم آبي لكأس دوري أبطال آسيا تكريماً للمساهمات التي قدمها لنادي أوراوا، وتعبيراً عن التاريخ الكبير للنادي الياباني وطموحاته بتحقيق المزيد من النجاحات، حيث فاز أوراوا باللقب عامي 2007 و2017 وحصل على الوصافة عام 2019″.

الفريقان يسعيان للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يسعى الفريق الياباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز غدًا.