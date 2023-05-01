اللحظات الأخيرة لرائدي الفضاء السعوديين على الأرض رسميًا بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور تحذير لأهالي عسير وجازان: أمطار وعواصف حتى المساء 1.5 مليون ريال صافي ربح “الكثيري” في الربع الأول قمة جدة أكدت أن المملكة دولة مبادئ وثوابت 100 وظيفة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع 1.7 مليون ريال أرباح “جازادكو” بانخفاض 50% إخماد حريق سوق الصواريخ بجدة دون إصابات تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في نجران وجازان 40 دار نشر تشارك بمعرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 في حفر الباطن
سجلت شركة الكثيري القابضة 1.56 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسارة بقيمة 2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وسجلت إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 27% لتصل إلى 32.11 مليون ريال، مقابل 25.27 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لها في “تداول “، اليوم الأحد، إن سبب تحقيق صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري هو زيادة الإيرادات بنسبة 27% عن الفترة المماثلة من عام 2022.
وشهد صافى ربح الشركة انخفاضاً حاداً على أساس ربع سنوي، حيث تراجع بنسبة 72.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي شهد تسجيل صافي ربح بلغ 5.7 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى أن سبب تراجع صافي الربح على أساس فصلي هو انخفاض مبيعات الخرسانة الجاهزة في الربع الأول من العام الجاري.