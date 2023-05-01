1.7 مليون ريال أرباح “جازادكو” بانخفاض 50%

أعلنت شركة “جازان للطاقة والتنمية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

أرباح شركة جازادكو

وأوضحت شركة جازان للطاقة، في بيان عبر “تويتر”، أنه تم تحقيق 1.7 مليون ريال أرباح ” جازادكو” في الربع الأول بانخفاض 50%