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في الربع الأول

1.7 مليون ريال أرباح “جازادكو” بانخفاض 50%

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
1.7 مليون ريال أرباح “جازادكو” بانخفاض 50%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “جازان للطاقة والتنمية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

أرباح شركة جازادكو

وأوضحت شركة جازان للطاقة، في بيان عبر “تويتر”، أنه تم تحقيق 1.7 مليون ريال أرباح ” جازادكو” في الربع الأول بانخفاض 50%
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 27,482,109 26,312,946 4.44 20,496,630 34.08
إجمالي الربح (الخسارة) 8,865,970 8,597,533 3.12 -1,700,154
الربح (الخسارة) التشغيلي 2,375,451 3,965,562 -40.1 -10,832,553
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 1,782,675 3,563,597 -49.98 -9,908,224
إجمالي الدخل الشامل 1,212,008 3,379,750 -64.14 -23,847,513

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