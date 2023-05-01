1.7 مليون ريال أرباح “جازادكو” بانخفاض 50%

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أعلنت شركة “جازان للطاقة والتنمية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|27,482,109
|26,312,946
|4.44
|20,496,630
|34.08
|إجمالي الربح (الخسارة)
|8,865,970
|8,597,533
|3.12
|-1,700,154
|–
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|2,375,451
|3,965,562
|-40.1
|-10,832,553
|–
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|1,782,675
|3,563,597
|-49.98
|-9,908,224
|–
|إجمالي الدخل الشامل
|1,212,008
|3,379,750
|-64.14
|-23,847,513
|–