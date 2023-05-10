10 وظائف شاغرة بشركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير ملكية.
– مصمم أول.
– مشرف إداري.
– مدير قسم مراقبة وضمان الجودة/ المحولات.
– أخصائي مشتريات.
– مهندس أول المناقصات والدعم الفني.
– مهندس إنتاج/ جهد منخفض.
– ممثل دعم المبيعات.
– مهندس كهرباء.
– مدير ضمان الجودة/ ملحقات الأسلاك.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)