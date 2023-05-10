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10 وظائف شاغرة في شركة الفنار

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
10 وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس الجدولة والتخطيط.

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– أخصائي تخطيط.

– مستشار تقني أول.

– مساعد الدعم الفني.

– مهندس الشبكة السحابية.

– مهندس تخطيط المواد.

– مهندس أول تصميم الطاقة المتجددة.

– مدير خدمة العملاء.

– مهندس مشروع أول.

– مهندس ضمان الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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