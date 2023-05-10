10 وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، وإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب أخصائي/ الأورام (عدد وظيفتين).
– استشاري أمراض القلب.
– طبيب نائب أمراض الكلى (عدد 3 وظائف).
– صيدلي أول إكلينيكي.
– مدير جودة.
– أخصائي جودة.
– استشاري باطنة عام.
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)