عربات ملكية نادرة في تتويج الملك تشارلز البدير يتفقد المشاريع السكنية في تبوك: جودة وسعر مناسب 10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS الأهلي يصعد رسميًّا لـ دوري روشن بعد تعادل الفيصلي ضد نجران مروج الشبو بالقصيم ومُهرب القات في جازان بقبضة الأمن كيفية احتساب أعمار المسجلين المستقلين بـ حساب المواطن 21 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة اصطفاف عشرات السودانيين في طوابير طويلة لشحن هواتفهم ترقب لـ موعد مباراة الهلال وأوراوا فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات استضافة طرفي الأزمة السودانية بجدة
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول التموين/ مدرب (الظهران).
– مدير تنسيق وجدولة عمليات الصيانة (الظهران).
– فني إلكترونيات الطيران (الظهران).
– مدرب إلكترونيات الطيران (الطائف).
– مدرب ميكانيكي (الطائف).
– مشرف فني الطلاء السطحي/ التايفون (الطائف).
– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).
– مشرف خلية تدريب تحميل الذخائر/ التايفون (الطائف).
– مدرب ومنسق عمليات أنظمة الدعم الأرضي (الظهران).
– مشرف صيانة أنظمة الخروج/ التورنيدو (الظهران).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)