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10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول التموين/ مدرب (الظهران).

– مدير تنسيق وجدولة عمليات الصيانة (الظهران).

– فني إلكترونيات الطيران (الظهران).

– مدرب إلكترونيات الطيران (الطائف).

– مدرب ميكانيكي (الطائف).

– مشرف فني الطلاء السطحي/ التايفون (الطائف).

– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– مشرف خلية تدريب تحميل الذخائر/ التايفون (الطائف).

– مدرب ومنسق عمليات أنظمة الدعم الأرضي (الظهران).

– مشرف صيانة أنظمة الخروج/ التورنيدو (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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