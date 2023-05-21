100 وظيفة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية توفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة (إدارية، فنية، هندسية، حراسات أمنية) وأخرى، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مهندس معدات طبية.
– مدير مشروع.
– محاسب.
– حارس أمن (50 وظيفة).
– مهندس شبكة – حديث التخرج.
– مراقب عمال.
– موظف حريق وسلامة.
– فني اتصالات (وظيفتان).
– فني أجهزة كهربائية (وظيفتان).
– فني أجهزة تكييف (وظيفتان).
– كاتب مكتب.
– موظف مشتريات.
– فني هاتف.
– مدير مراقبة ممتلكات.
– مشغل نظام المراقبة والتحكم (3 وظائف).
– مفتش سلامة (3 وظائف).
– نجار.
– مراقب عمال أجهزة التدفئة.
– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية.
– فني معدات طبية (3 وظائف).
– مخطط صيانة (وظيفتان).
– مشرف التوريد والشراء
– فني تصنيع (وظيفتان).
– سائق – الشهادة الابتدائية (وظيفتان).
– مساعد فني – الشهادة المتوسطة.
– مشرف شبكة الاتصالات.
– مُحلل أنظمة.
– فني تصنيع.
– نجار أثاث.
– أمين مستودع.
– مفتش حريق وسلامة.
– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
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