القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة 11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف فصل 42 طالبًا من جامعة أردنية بسبب مشاجرة جماعية حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري 16 بندًا في البيان الختامي لمجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
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