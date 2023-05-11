11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.