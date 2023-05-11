أمور تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين انطلاق مؤتمر الإعلام المتخصص .. الثلاثاء المقبل 11 مليون ريال أرباح أملاك في الربع الأول لحظة سقوط سيدة من مصعد بعد فتح الباب الخطأ لقاء مفتوح مع هيئة الأفلام ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية 9 إحباط تهريب وترويج 300 كجم قات بجازان و125 ألف قرص مخدر بالشرقية مجلس الضمان الصحي يعلن تفاصيل طلبات مركز الصلح والتسويات تقرير أمريكي مخيب للآمال في ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة وظائف لدى شركة صدارة للكيميائيات للعمل في الجبيل اشتباكات تهز السودان بعد الموافقة على هدنة 7 أيام
أعلنت شركة “أملاك” العالمية للتمويل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
وأوضحت الشركة، عبر “تداول”، أنها حققت 11 مليون ريال أرباح “أملاك” في الربع الأول بانخفاض 59% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|68,918
|67,398
|2.25
|72,016
|-4.3
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|42,365
|52,477
|-19.27
|52,905
|-19.92
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|42,510
|52,265
|-18.66
|52,894
|-19.63
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|12,994
|31,050
|-58.15
|19,363
|-32.89
|صافي الربح (الخسارة)
|11,039
|27,124
|-59.3
|15,986
|-30.95
|إجمالي الدخل الشامل
|6,058
|39,224
|-84.56
|17,249
|-64.88
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|1,182
|-4,713
|–
|6,546
|-81.94
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|28,334
|25,928
|9.28
|26,985
|5
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي