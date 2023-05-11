أعلنت شركة “أملاك” العالمية للتمويل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، عبر “تداول”، أنها حققت 11 مليون ريال أرباح “أملاك” في الربع الأول بانخفاض 59% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.