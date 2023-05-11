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بانخفاض 59% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

11 مليون ريال أرباح أملاك في الربع الأول

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
11 مليون ريال أرباح أملاك في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “أملاك” العالمية للتمويل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، عبر “تداول”، أنها حققت 11 مليون ريال أرباح “أملاك” في الربع الأول بانخفاض 59% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 68,918 67,398 2.25 72,016 -4.3
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 42,365 52,477 -19.27 52,905 -19.92
إجمالي ربح (خسارة) العمليات 42,510 52,265 -18.66 52,894 -19.63
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 12,994 31,050 -58.15 19,363 -32.89
صافي الربح (الخسارة) 11,039 27,124 -59.3 15,986 -30.95
إجمالي الدخل الشامل 6,058 39,224 -84.56 17,249 -64.88
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 1,182 -4,713 6,546 -81.94
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 28,334 25,928 9.28 26,985 5
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي

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