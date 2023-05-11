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بزيادة تجاوزت 25 % عن العام الماضي

11.5 مليون مسافر في رمضان وعيد الفطر عبر مطارات السعودية

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
11.5 مليون مسافر في رمضان وعيد الفطر عبر مطارات السعودية
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، حيث تجاوزت الأعداد 11.5 مليون مسافر من بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال تحت شعار “خدمتكم شرف”، الذي انعكس على أرض الواقع بانسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة كافة بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة.

أعداد المسافرين

وتوزعت أعداد المسافرين على جميع مطارات المملكة عبر أكثر من (80) ألف رحلة و(55) ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين والذين تجاوز عددهم (4,4) ملايين مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ(3) ملايين مسافر، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة (مليون) مسافر، بينما تجاوز عدد المسافرين في شركة مطارات الدمام (مليون) مسافر، وتوزعت بقية أعداد المسافرين بشكل متفاوت بين مطارات شركة تجمع مطارات الثاني حسب الكفاءة التشغيلية لكل مطار.

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نمو اقتصادي

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه الإنجازات جاءت نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة الرشيدة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي، التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

تكاتف القطاعات

وأعرب عن شكره لجميع شركاء النجاح بما فيهم وزارات (النقل والخدمات اللوجستية، الداخلية، الحج والعمرة، السياحة)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كذلك شركة مطارات القابضة، والناقلات الجوية الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية، والشركات المشغلة للمطارات في إنجاح الخطط التشغيلية خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن الاستعدادات المبكرة من الجهات كافة أسهمت بشكل فاعل في رفع الكفاءة التشغيلية في جميع المطارات.

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