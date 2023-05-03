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 للعمل في عدة مدن

113 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
113 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 113 وظيفة للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  ممرض قانوني.
  • استشاري أشعة تداخلية.
  • أخصائي أول أشعة تداخلية.
  • أستاذ مساعد علوم المختبرات الإكلينيكية.
  • أستاذ مشارك علوم المختبرات الإكلينيكية.
  • باحث قانوني.
  •  أخصائية تمريض (9 وظائف).
  •  فني تخطيط كهربائية الدماغ.
  •  فني تجبير بالجبس.
  •  طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف).
  •  أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان).
  •  أخصائي أول علم النفس السريري.
  •  أخصائي علم النفس السريري.
  •  طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (وظيفتان).
  •  مدرب صيانة طائرات (5 وظائف).

أماكن العمل:

  •  إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.
  •  مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
  •  مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
  •  مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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