113 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 113 وظيفة للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: ممرض قانوني.

استشاري أشعة تداخلية.

أخصائي أول أشعة تداخلية.

أستاذ مساعد علوم المختبرات الإكلينيكية.

أستاذ مشارك علوم المختبرات الإكلينيكية.

باحث قانوني.

أخصائية تمريض (9 وظائف).

فني تخطيط كهربائية الدماغ.

فني تجبير بالجبس.

طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف).

أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان).

أخصائي أول علم النفس السريري.

أخصائي علم النفس السريري.

طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (وظيفتان).

مدرب صيانة طائرات (5 وظائف). أماكن العمل: إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة. طريقة التقديم: أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م. قد يهمّك أيضاً المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد تشيلسي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).