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 خلال الربع الأول

120 مليون ريال أرباح أسواق العثيم

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
120 مليون ريال أرباح أسواق العثيم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “أسواق عبدالله العثيم” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 “ثلاثة أشهر”.

أرباح أسواق العثيم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تحقيق 120 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول  بارتفاع نسبته 18%.

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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 2,781.4 2,462.38 12.96 2,492.1 11.61
إجمالي الربح (الخسارة) 574.14 507.1 13.22 629.8 -8.84
الربح (الخسارة) التشغيلي 122.7 102.24 20.01 182.68 -32.83
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 120.01 101.78 17.91 172.02 -30.23
إجمالي الدخل الشامل 111.85 101.29 10.43 165.04 -32.23
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

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