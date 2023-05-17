120 مليون ريال أرباح أسواق العثيم

أعلنت شركة “أسواق عبدالله العثيم” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 “ثلاثة أشهر”.

أرباح أسواق العثيم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تحقيق 120 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول بارتفاع نسبته 18%.

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: