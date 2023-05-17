120 مليون ريال أرباح أسواق العثيم

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أعلنت شركة “أسواق عبدالله العثيم” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 “ثلاثة أشهر”.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تحقيق 120 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول بارتفاع نسبته 18%.
وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|2,781.4
|2,462.38
|12.96
|2,492.1
|11.61
|إجمالي الربح (الخسارة)
|574.14
|507.1
|13.22
|629.8
|-8.84
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|122.7
|102.24
|20.01
|182.68
|-32.83
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|120.01
|101.78
|17.91
|172.02
|-30.23
|إجمالي الدخل الشامل
|111.85
|101.29
|10.43
|165.04
|-32.23
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي