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121 طفلًا من ذوي الإعاقة يتنافسون على جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
121 طفلًا من ذوي الإعاقة يتنافسون على جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الـ27 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، حيث يشارك في منافسات هذه الدورة 121 متسابقًا ومتسابقة، يمثلون العشرات من مؤسسات التأهيل ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات الخيرية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستقبلت لجنة الجائزة 150 طلبًا للمشاركة في لجائزة، وأقرّت قبول 121 متقدمًا، منهم 61 من البنين و60 من البنات، يمثلون مناطق المملكة بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

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الجوائز والمنافسات

وقال أمين عام الجائزة عبدالعزيز السبيهين إنه تم تخصيص اليوم الأول من الجائزة حضوريًا للأطفال من مدينة الرياض، على أن تقام غدًا الثلاثاء منافسات البنين من خارج منطقة الرياض عن بعد عبر الاتصال المرئي، كما تقام صباح الأربعاء منافسات البنات، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في وقت لاحق.

من جانب آخر، تكونت لجنة التحكيم لهذا العام من الدكتور عثمان بن محمد الحميضي، والدكتور حمد بن محمد الوهيبي ووليد بن صقر المطيري.

حفظ القرآن

وأشاد عضو الأمانة العامة للجائزة فضيلة الشيخ عبدالرحمن الهذلول بالدعم المميز الذي يوليه الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، حيث بادر بإنشاء هذه الجائزة وتمويلها ابتغاء ما عند الله من الثواب، وللإسهام في رعاية تلك الفئة من خلال تشجيعها على حفظ كتاب الله الكريم، استشعارًا منه الكريم لما يحققه حفظ كتاب الله الكريم من غرس الإيمان والسكينة والاستقرار النفسي لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الجائزة تسعى لتحقيق منظومة من الأهداف النبيلة، منها الإسهام في التربية الإسلامية الصحيحة، والعلاج النفسي والتربوي لتلك الفئة من أبنائنا ذوي الإعاقة.

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