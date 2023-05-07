تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة في السودان “ساب” يحقق 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول لقطات عفوية لـ الأمير لويس تخطف أنظار العالم 125 مليون ريال أرباح “كابلات الرياض” في الربع الأول حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو تصويت بشأن عودة سوريا في اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023 لحظة سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بتكساس وظائف شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة
أعلنت شركة “مجموعة كابلات الرياض” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ” أي لمدة ثلاثة أشهر”.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل صافي أرباح بقيمة 125 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 48% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|1,937,275
|1,561,183
|24.09
|1,830,717
|5.82
|إجمالي الربح (الخسارة)
|218,736
|151,848
|44.05
|184,409
|18.61
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|155,495
|101,567
|53.09
|144,428
|7.66
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|124,891
|84,458
|47.87
|106,323
|17.46
|إجمالي الدخل الشامل
|147,070
|75,460
|94.9
|145,171
|1.31
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي