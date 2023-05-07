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بارتفاع 48% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

125 مليون ريال أرباح “كابلات الرياض” في الربع الأول

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
125 مليون ريال أرباح “كابلات الرياض” في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “مجموعة كابلات الرياض” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ” أي لمدة ثلاثة أشهر”.

أرباح كابلات الرياض

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل صافي أرباح بقيمة 125 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 48% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 1,937,275 1,561,183 24.09 1,830,717 5.82
إجمالي الربح (الخسارة) 218,736 151,848 44.05 184,409 18.61
الربح (الخسارة) التشغيلي 155,495 101,567 53.09 144,428 7.66
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 124,891 84,458 47.87 106,323 17.46
إجمالي الدخل الشامل 147,070 75,460 94.9 145,171 1.31
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي

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