125 مليون ريال أرباح “كابلات الرياض” في الربع الأول

أعلنت شركة “مجموعة كابلات الرياض” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ” أي لمدة ثلاثة أشهر”.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل صافي أرباح بقيمة 125 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 48% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي: