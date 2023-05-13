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يهدف لعرض أحدث إنجازات الهيئة التعليمية

13 طالبة امتياز تشاركن في يوم البحث العلمي التاسع بجامعة الأميرة نورة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
13 طالبة امتياز تشاركن في يوم البحث العلمي التاسع بجامعة الأميرة نورة
المواطن - فريق التحرير

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نظمت كلية طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم البحث العلمي التاسع؛ بهدف عرض أحدث إنجازات أعضاء الهيئة التعليمية والطالبات في مجال الأبحاث العلمية المنشورة، وتقديم الموضوعات العلمية والمشاريع البحثية المنجزة من قِبل طبيبات الامتياز.

وشارك في الحدث (13) بحثًا علميًا لطالبات الامتياز، و(16) ملصقًا علميًا، وكانت مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية والكادر الطبي متمثلة بـ (6) ملصقات علمية، كما تم تكريم الفائزات في مسابقة الأبحاث ومسابقة التصوير الفوتوغرافي، ومنح جائزة العميدة للعضوة الناشرة بأعلى نسبة استشهاد في عام 2022، بالإضافة إلى تكريم عضو من كل قسم، والقسم الفائز بأعلى معدل نشر تحفيزًا لجهودهم.

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محرك للتقدم

وأوضحت وكيلة البحث والابتكار والأعمال في الكلية، الدكتورة ندى بنت أحمد الشهري، أهمية “يوم البحث العلمي” باعتباره محركًا أساسيًا للتقدُّم في مختلف المجالات، ومنها: مجالات العلوم الطبية، وطب الأسنان، وتطوير جودة الرعاية الصحية. وأشارت إلى اهتمام كلية طب الأسنان بتشجيع الكادر التعليمي والطلابي على المساهمة برفع المحفظة البحثية للكلية وإثرائها، ودعم الكوادر البحثية لاستطلاع أحدث مجالات المعرفة والابتكار في تقنيات وعلوم طب الأسنان.

ويأتي حرص كلية طب الأسنان على إقامة مثل هذه الفعاليات متوائمًا مع عناية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالبحث العلمي، والذي خصصت له هدفًا من أهدافها الاستراتيجية والمتمثل في تحقيق منظومة البحث والابتكار، باعتباره محركًا أساسيًا للاقتصاد المعرفي من خلال توفير عناصر النظام، وتأسيس البيئة الحاضنة، وتطوير آلية تسويق الأبحاث، واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات ومراكز البحث وريادة الأعمال.

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