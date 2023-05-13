13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير هندسة المناظر الطبيعية.
– مدير إدارة الاستدامة البيئية.
– مدير الامتثال البيئي.
– مدير التقييم البيئي.
– مدير أول نمذجة معلومات البناء.
– أخصائي أول برامج بيئية.
– مدير عمليات الضيافة.
– أخصائي دعم تقنية المعلومات.
– مدير أول الصحة والسلامة.
– مساعد مدير المشاريع.
– مدير أول البناء.
– مدير البناء.
– أخصائي عمليات الموارد البشرية.
وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)