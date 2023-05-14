1320 وظيفة موسمية شاغرة في موسم الحج

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أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) عن توفير 1320 وظيفة موسمية شاغرة (للجنسين) للعمل في موسم الحج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
عدد (1200 وظيفة) موسمية:
2- عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:
عدد (1200 وظيفة) موسمية:
عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين: