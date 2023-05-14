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عبر المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف

1320 وظيفة موسمية شاغرة في موسم الحج

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
1320 وظيفة موسمية شاغرة في موسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) عن توفير 1320 وظيفة موسمية شاغرة (للجنسين) للعمل في موسم الحج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

عدد (1200 وظيفة) موسمية:

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  •  أن يكون المتقدم سعودياً.
  •  أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
  •  إجادة القراءة والكتابة.
  •  أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.
  •  توفير جهاز جوال ذكي.
  •  أن يكون من سكان مكة المكرمة.
  •  أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

2- عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

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  •  أن يكون لدى المتقدم / المتقدمة سعودي.
  •  مؤهل جامعي.
  •  إجادة استخدام أوفيس.
  •  خبرة بالأعمال الإدارية لا تقل عن سنتين.

المزايا:

عدد (1200 وظيفة) موسمية:

  •  تأمين مواصلات.
  •  رواتب مغرية.
  •  وجبة غذائية.
  •  حوافز مالية.

عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

  • رواتب مغرية.

طريقة التقديم:

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