1320 وظيفة موسمية شاغرة في موسم الحج

أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) عن توفير 1320 وظيفة موسمية شاغرة (للجنسين) للعمل في موسم الحج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

عدد (1200 وظيفة) موسمية:

أن يكون المتقدم سعودياً.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

إجادة القراءة والكتابة.

أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.

توفير جهاز جوال ذكي.

أن يكون من سكان مكة المكرمة.

أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

2- عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

أن يكون لدى المتقدم / المتقدمة سعودي.

مؤهل جامعي.

إجادة استخدام أوفيس.

خبرة بالأعمال الإدارية لا تقل عن سنتين.

المزايا:

عدد (1200 وظيفة) موسمية:

تأمين مواصلات.

رواتب مغرية.

وجبة غذائية.

حوافز مالية.

عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

رواتب مغرية.

طريقة التقديم: