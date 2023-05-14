14 ساعة و35 طبيبًا لإنجاح عملية فصل التوأم السيامي النيجيري

بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة أبناء عمر رايانو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

معلومات عن التوأم

وولد التؤام السيامي حسانة وحسينة في مدينه كادونا في نيجيريا يوم 12 يناير 2022، حيث يبلغان من العمر الآن 16 شهرًا.

ووصل التوأم إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر 2022، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية التوأم النيجيري حوالي 14 ساعة وعلى 8 مراحل، حيث تشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

35 طبيبًا

ويشارك 35 طبيبًا و85 عضوًا من متعددي التخصصات وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، كيف يتابع والدا التوأم السيامي حسانة وحسينة مراحل عملية الفصل داخل قاعة مرئية خصصت لهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية