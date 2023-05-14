14 ساعة و35 طبيبًا لإنجاح عملية فصل التوأم السيامي النيجيري أول مصنع روبوتات لإنتاج المواد اللاصقة بالعراق تركي الفيصل يلفت الأنظار بحضوره المميز في مهرجان كان إحباط تهريب 340 كجم قات مخدر بجازان وضبط مهربين بجدة جامعة الدولة العربية .. سجل زاخر بالإنجازات على امتداد تاريخها مؤسس أمازون على متن أكبر يخت بالعالم قيمته نصف مليار دولار نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يمنح غوارديولا رقمًا مميزًا إحباط تهريب 35 كيلوجراماً من الستائر المشبعة بمادة “الشبو” السعودية للخدمات الأرضية تربح 40 مليون ريال إتمام المرحلة الأولى من فصل التوأم السيامي النيجيري
بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة أبناء عمر رايانو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
والدا التوأم السيامي النيجيري "حسانة و حسينة" يتابعان مراحل عملية الفصل داخل قاعة مرئية خصصت لهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 18, 2023
وولد التؤام السيامي حسانة وحسينة في مدينه كادونا في نيجيريا يوم 12 يناير 2022، حيث يبلغان من العمر الآن 16 شهرًا.
ووصل التوأم إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر 2022، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية التوأم النيجيري حوالي 14 ساعة وعلى 8 مراحل، حيث تشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.
ويشارك 35 طبيبًا و85 عضوًا من متعددي التخصصات وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، كيف يتابع والدا التوأم السيامي حسانة وحسينة مراحل عملية الفصل داخل قاعة مرئية خصصت لهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية