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 بارتفاع 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في الربع الأول

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الحفر العربية، عن تفاصيل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 141 مليون ريال أرباح في الربع الأول بارتفاع 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 779 599 30.05 750 3.87
إجمالي الربح (الخسارة) 207 157 31.85 241 -14.11
الربح (الخسارة) التشغيلي 173 124 39.52 168 2.98
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 141 94 50 137 2.92
إجمالي الدخل الشامل 141 97 45.36 129 9.3
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

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