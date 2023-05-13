142 وظيفة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح 142 وظيفة شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
راتب شهري تنافسي.
بدل نقل.
بدل سكن.
بدل تعليم الأبناء.
الرعاية الطبية للموظف وعائلته.
برامج تدريب وتطوير للموظف.
مزايا وتعويضات منافسة.
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح حاليا على الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).