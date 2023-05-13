142 وظيفة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح 142 وظيفة شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: