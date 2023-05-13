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 للعمل في عدة مدن

142 وظيفة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
142 وظيفة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح 142 وظيفة شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. منسق استثمارات.
  2. مشغل ميكانيكي.
  3. فني أنظمة أمنية.
  4. مفتش.
  5. مهندس أخصائي.
  6. محقق.
  7. مفتش سلامة.
  8. منسق صحة بيئة.
  9. منسق خدمات الأملاك التجارية.
  10. مفتش (صحة البيئة).
  11. مفتش (خدمات الأملاك).
  12. مشغل ميكانيكي.
  13. أخصائي تطوير الأعمال.
  14. منسق خدمات صناعية.
  15. أخصائي مساندة تكامل صناعي.
  16. أخصائي تطوير تكاملات صناعية.
  17. أخصائي تطوير تكاملات صناعية أول.
  18. أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة.
  19. أخصائي تطوير الأعمال أول.
  20. مدرب توعية صحية للمستهلكين.
  21. محلل وثائق نشطة.
  22. محلل وثائق سرية.
  23. أخصائي جدولة.
  24. منسق الوقاية من الحرائق.
  25. والمزيد…

المزايا:

راتب شهري تنافسي.
بدل نقل.
بدل سكن.
بدل تعليم الأبناء.
الرعاية الطبية للموظف وعائلته.
برامج تدريب وتطوير للموظف.
مزايا وتعويضات منافسة.

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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح حاليا على الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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