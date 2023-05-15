تعليم الرياض يخصص الإذاعة الصباحية عن الرحلة التاريخية للفضاء 15 ذي القعدة آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة فوز ثمين لـ فالنسيا ضد الريال ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة هدف يطلق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالشراكة مع جامعة الملك سعود افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء لقطات من تتويج مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي السعودية تستقبل أولى الرحلات الجوية للحجاج بالورود والهدايا
نوهت وزارة الحج والعمرة، بأن آخر موعد للعمرة وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذي القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023.
ويأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت اليوم الأحد، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى المملكة.
وجددت الوزارة التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذي القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023.
على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة للأمن العام منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 25/ 10/ 1444، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.