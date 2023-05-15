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استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

15 ذي القعدة آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
15 ذي القعدة آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة
المواطن - فريق التحرير

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نوهت وزارة الحج والعمرة، بأن آخر موعد للعمرة وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذي القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023.

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أولى رحلات الحج

ويأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت اليوم الأحد، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى المملكة.

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وجددت الوزارة التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذي القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023.

منع دخول العاصمة المقدسة

على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة للأمن العام منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 25/ 10/ 1444، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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