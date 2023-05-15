15 مصابًا في عملية دهس بالكويت وفرار السائق

دهس سائق مركبة، اليوم الجمعة، نحو 15 شخصًا من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي في دولة الكويت، قبل أن يلوذ بالفرار.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، كانت مجموعة من الأشخاص تقوم بممارسة رياضة الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية في وزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، عبر حسابها على موقع “تويتر”، فإنه جاري تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، مبينة أنه تم تسجيل قضيه “دهس وهروب” في الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشدت الداخلية الكويتية الجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، وضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة، يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق؛ حفاظًا على سلامة الجميع.