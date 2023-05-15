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15 وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
15 وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير استثمار وتشغيل الصناديق.

– خبير أول استثمار وتشغيل الصناديق.

– خبير استثمار وتشغيل الصناديق الرئيسية.

– خبير استثمار وتشغيل الصناديق.

– مدير تقييم الأعمال.

– محلل رئيسي الاتصالات والإعداد.

– مساعد مدير الاتصالات والإعداد.

– خبير أول التخطيط الإستراتيجي.

– مساعد مدير وحدة الاستثمار.

– خبير تحليل البيانات والتمكين الرقمي/ وحدة الاستثمار.

– مساعد مدير تحليل الأعمال.

– مساعد مدير المشاريع العامة.

– أخصائي المشاريع العامة (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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