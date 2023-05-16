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8 هزات منها ضربت شمالي سوريا والشاطئ

16 هزة أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
16 هزة أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني السوري للزلازل عن تسجيل 16 هزة ضعيفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبقدر أقل من 3.5 درجات على مقياس ريختر، مضيفًا أننا ما زلنا في منتصف الطريق نحو الاستقرار الزلزالي.

تفاصيل الهزات

وتابع المركز في منشور على حسابه الرسمي في “فيسبوك” أن الهزات التي سجلت مساء أمس وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم: منها 8 هزات شمالي سوريا والشاطئ هناك كان أكبرها بقدر 2.3 درجة، وهزة شمال غرب تدمر بـ 80 كيلومترًا وبقدر 2 درجة.

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وأردف المركز: هناك 4 هزات ضربت في البحر شمال غرب اللاذقية بـ 56 كيلومترًا، و30 كيلومترًا، و43 كيلومترًا، و50 كيلومترًا يتراوح قدرها بين 1.3 و1.8 درجة، و3 هزات في البر التركي أكبرها بقدر 3.4 درجات، مشيرًا إلى أن الوضع الزلزالي يستمر بهزات ضعيفة القدر.

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وأكد المركز في تقريره انخفاض المعدل اليومي لحدوث الهزات من 129 هزة يوميًّا خلال شهر شباط الماضي إلى 54 هزة يوميًّا مع بداية أيار الجاري.

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