165 وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (165) وظيفة صحية وهندسية وتقنية وإدارية شاغرة للجنسين، من خلال برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في المدينة الطبية الأكاديمية التابعة للجامعة.

شروط وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وبيّنت الجامعة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

– الدرجات العلمية المطلوبة يتم ترتيب أفضليتها ثم تحديدها وفقا لما نصت عليها لائحة الوظائف الصحية.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لجميع المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– إقرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهلات العلمية من خارج المملكة.

– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن يكون لائقا طبيا.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم سيكون متاحاً عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023م؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)