17 وظيفة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) 17 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية وهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مراقب ميداني – جدة.
2- مراقب ميداني – المنطقة الشرقية.
3- أخصائي جودة لمركز الحوادث وإدارة الأزمات.
4- محلل ثاني التزام.
5- اختصاصي تدقيق أنظمة.
6- اختصاصي تدقيق هندسي.
7- اختصاصي أول هندسي.
8- اختصاصي أول شؤون مستهلكين.
9- اختصاصي قانوني.
– الإدارة الأعمال.
– القانون.
– المحاسبة.
– المالية.
– الإحصاء.
– إدارة البيانات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– دبلوم كهرباء.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الحاسب الآلي.
– أو ما يعادلها.
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