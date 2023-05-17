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17 وظيفة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
17 وظيفة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) 17 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية وهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مراقب ميداني – جدة.
2- مراقب ميداني – المنطقة الشرقية.
3- أخصائي جودة لمركز الحوادث وإدارة الأزمات.
4- محلل ثاني التزام.
5- اختصاصي تدقيق أنظمة.
6- اختصاصي تدقيق هندسي.
7- اختصاصي أول هندسي.
8- اختصاصي أول شؤون مستهلكين.
9- اختصاصي قانوني.

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التخصصات المطلوبة:

– الإدارة الأعمال.
– القانون.
– المحاسبة.
– المالية.
– الإحصاء.
– إدارة البيانات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– دبلوم كهرباء.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الحاسب الآلي.
– أو ما يعادلها.

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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